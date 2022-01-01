Selskapskatalog
Dropbox
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Dropbox Lønninger

Dropboxs lønn varierer fra $85,576 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $884,238 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Dropbox. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

Produktdesigner
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaksjonsdesigner

UX Designer

Produktleder
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Programvareutviklingsleder
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Dataforsker
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Markedsføring
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Teknisk programleder
IC3 $253K
IC4 $314K
Rekrutterer
IC3 $154K
IC4 $212K
UX-forsker
Median $240K
Produktdesignleder
Median $426K
Programleder
Median $157K
Salg
Median $180K
Løsningsarkitekt
Median $171K

Dataarkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Administrativ assistent
$104K
Forretningsoperasjoner
$191K
Forretningsoperasjonsleder
$151K
Forretningsanalytiker
$198K
Forretningsutvikling
$428K
Stabssjef
$111K
Bedriftsutvikling
$134K
Kundeservice
$85.6K
Dataanalytiker
$197K
Dataforskningsleder
$667K
Finansanalytiker
$96.5K
Grafisk designer
$222K
Maskinvareingeniør
$308K
Personalavdeling
$343K
Informasjonsteknolog (IT)
$145K
Juridisk
$196K
Markedsføringsoperasjoner
$180K
Partnerleder
$98.6K
Salgsingeniør
$365K
Cybersikkerhetsanalytiker
$319K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Dropbox er Programvareutviklingsleder at the M6 level med en årlig totalkompensasjon på $884,238. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dropbox er $242,822.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Dropbox

Relaterte selskaper

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser