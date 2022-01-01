Selskapskatalog
Snap Lønninger

Snaps lønn varierer fra $61,215 i total kompensasjon per år for en Tillit og sikkerhet på laveste nivå til $1,472,985 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Snap. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Dataforsker
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produktleder
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Programvareutviklingsleder
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Teknisk programleder
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Salg
Median $235K

Konto Direktør

Kontomanager

Produktdesigner
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Designer

Rekrutterer
L3 $146K
L4 $162K

Teknisk Rekrutterer

Markedsføring
L3 $182K
L4 $251K

Produktmarkedsføring Manager

Programleder
Median $260K
Regnskapsfører
Median $150K

Teknisk Regnskapsfører

Informasjonsteknolog (IT)
Median $165K
Maskiningeniør
Median $352K
Forretningsanalytiker
$90.5K
Forretningsutvikling
$304K
Kundeserviceoperasjoner
$79.9K
Dataanalytiker
$144K
Dataforskningsleder
$302K
Finansanalytiker
$234K
Maskinvareingeniør
$144K
Juridisk
$120K
Ledelsesrådgiver
$377K
Markedsføringsoperasjoner
$176K
Optisk ingeniør
$527K
Partnerleder
$643K
Produktdesignleder
$570K
Prosjektleder
$98K
Cybersikkerhetsanalytiker
$159K
Tillit og sikkerhet
$61.2K
Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (8.33% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 54% opptjenes i 1st-ÅR (4.50% månedlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedlig)

  • 13% opptjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Snap er Programvareutviklingsleder at the L8 level med en årlig totalkompensasjon på $1,472,985. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Snap er $302,575.

