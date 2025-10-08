UX Designer-kompensasjon in United States hos Roblox varierer fra $189K per year for IC1 til $470K per year for IC6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $350K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Robloxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
45%
ÅR 1
35%
ÅR 2
20%
ÅR 3
Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
45% opptjenes i 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)
35% opptjenes i 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
