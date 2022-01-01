Selskapskatalog
Airbnb

Airbnb Lønninger

Airbnbs lønn varierer fra $33,473 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $836,108 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Airbnb. Sist oppdatert: 9/4/2025

Airbnb logo

$57K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android Ingeniør

Mobil Programvareingeniør

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Dataforsker
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produktleder
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Produktdesigner
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Designer

Programvareutviklingsleder
M1 $602K
M2 $765K
Rekrutterer
G8 $189K
G9 $209K

Teknisk Rekrutterer

Teknisk programleder
L5 $349K
L6 $499K
Finansanalytiker
Median $301K
Prosjektleder
Median $200K
Markedsføring
Median $300K
Programleder
Median $330K
Forretningsanalytiker
Median $33.5K
Dataanalytiker
Median $157K
Juridisk
Median $275K

Juridisk Rådgiver

Salg
Median $100K
Dataforskningsleder
Median $620K
Administrativ assistent
Median $155K
Forretningsutvikling
Median $130K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $230K
UX-forsker
Median $340K
Regnskapsfører
$190K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsoperasjoner
$349K
Forretningsoperasjonsleder
$267K
Tekstforfatter
$246K
Personalavdeling
$126K
Markedsføringsoperasjoner
$367K
Maskiningeniør
$295K
Personaloperasjoner
$402K
Produktdesignleder
$348K
Inntektsoperasjoner
$266K
Salgsingeniør
$71.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$117K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

35%

ÅR 1

30%

ÅR 2

20%

ÅR 3

15%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Airbnb er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 35% opptjenes i 1st-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 30% opptjenes i 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Airbnb er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Airbnb er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Airbnb er Programvareutvikler at the G11 level med en årlig totalkompensasjon på $836,108. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Airbnb er $301,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Airbnb

Relaterte selskaper

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser