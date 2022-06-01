Direktori Syarikat
Thrive Global
Thrive Global Gaji

Gaji Thrive Global berkisar dari $126,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $418,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Thrive Global. Dikemas kini terakhir: 10/15/2025

Pereka Produk
Median $127K

Pereka UX

Jurutera Perisian
Median $204K
Pengurus Produk
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Penganalisis Perniagaan
$129K
Pengurus Sains Data
$214K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$259K
Perekrut
$219K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$206K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Thrive Global ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $418,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Thrive Global ialah $209,863.

