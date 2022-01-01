Direktori Syarikat
HealthifyMe
HealthifyMe Gaji

Gaji HealthifyMe berkisar dari $30,469 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas HealthifyMe. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

Jurutera Perisian
Median $47.9K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Perniagaan
$73.9K
Saintis Data
$30.5K

Pengurus Produk
$201K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di HealthifyMe ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HealthifyMe ialah $60,920.

