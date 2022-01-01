Direktori Syarikat
Blink Health
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Blink Health Gaji

Gaji Blink Health berkisar dari $35,529 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $504,161 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blink Health. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $235K
Penganalisis Perniagaan
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Pengurus Sains Data
$504K
Saintis Data
Median $150K
Pereka Produk
Median $165K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $275K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Blink Health, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blink Health ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $504,161. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Blink Health ialah $177,025.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Blink Health

Syarikat Berkaitan

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain