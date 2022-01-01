Direktori Syarikat
Collective Health
Collective Health Gaji

Gaji Collective Health berkisar dari $65,325 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $502,500 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Collective Health. Dikemas kini terakhir: 10/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $195K
Pengurus Produk
Median $138K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $250K

Pengurus Operasi Perniagaan
$97.5K
Penganalisis Perniagaan
$65.3K
Penganalisis Data
$88.4K
Saintis Data
$124K
Penganalisis Kewangan
$149K
Pereka Produk
$170K
Jualan
$503K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Collective Health, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Collective Health ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $502,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Collective Health ialah $143,625.

