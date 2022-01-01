Direktori Syarikat
Rally Health Gaji

Julat gaji Rally Health adalah dari $89,445 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $321,300 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Rally Health. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Saintis Data
$321K
Sumber Manusia
$89.4K
Pereka Produk
Median $153K

Pengurus Produk
Median $210K
Pengambilan Pekerja
$156K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $305K
Pengurus Program Teknikal
$219K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
Options

Di Rally Health, Options tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (12.50% separuh tahunan)

Soalan Lazim

El puesto con el salario más alto reportado en Rally Health es Saintis Data at the Common Range Average level con una compensación total anual de $321,300. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Rally Health es $210,000.

