Hinge Health Gaji

Gaji Hinge Health berkisar dari $48,540 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $353,225 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hinge Health. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $175K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $240K
Pengurus Produk
Median $232K

Operasi Perniagaan
$142K
Pengurus Operasi Perniagaan
$147K
Penganalisis Perniagaan
$124K
Pembangunan Korporat
$271K
Penganalisis Data
$133K
Saintis Data
$271K
Penganalisis Kewangan
$234K
Pereka Industri
$261K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$75K
Pemasaran
$118K
Operasi Pemasaran
$158K
Pereka Produk
$48.5K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$353K
Pengurus Projek
$116K
Penyelidik UX
$207K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Hinge Health, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hinge Health ialah Pengurus Reka Bentuk Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $353,225. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hinge Health ialah $166,550.

