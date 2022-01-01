Direktori Syarikat
StockX
StockX Gaji

Gaji StockX berkisar dari $85,570 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $472,625 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas StockX. Dikemas kini terakhir: 10/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $174K
Pengurus Produk
Median $165K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Saintis Data
$473K
Pemasaran
$106K
Pereka Produk
$85.6K
Pengurus Program Teknikal
$169K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di StockX, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di StockX ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $472,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di StockX ialah $169,150.

Sumber Lain