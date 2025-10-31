Direktori Syarikat
StockX
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

StockX Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in United States di StockX berkisar dari $404K hingga $565K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan StockX. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Purata Jumlah Pampasan

$437K - $508K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$404K$437K$508K$565K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di StockX, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di StockX in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $565,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di StockX untuk peranan Saintis Data in United States ialah $403,750.

Sumber Lain