Drizly Gaji

Julat gaji Drizly adalah dari $132,660 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $351,750 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Drizly. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $170K
Pengurus Produk
Median $225K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $261K

Pengurus Sains Data
$352K
Saintis Data
$133K
Operasi Pemasaran
$246K
Pereka Produk
$162K
Jualan
$234K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Drizly is Pengurus Sains Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $351,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drizly is $229,413.

