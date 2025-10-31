Pampasan Jurutera Perisian in United States di StockX berkisar dari $236K seyear untuk Senior Software Engineer hingga $257K seyear untuk Technical Lead. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $174K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan StockX. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di StockX, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)