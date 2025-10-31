Pampasan Pengurus Produk in United States di StockX berjumlah $280K seyear untuk Senior Product Manager. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $165K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan StockX. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$280K
$175K
$100K
$5K
Product Manager Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di StockX, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)