Direktori Syarikat
ANZ
ANZ Gaji

Gaji ANZ berkisar dari $8,937 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $164,797 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ANZ. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Saintis Data
Median $77.4K
Penganalisis Data
Median $87.4K

Pengurus Produk
Median $106K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $165K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $68.9K
Operasi Perniagaan
$8.9K
Penganalisis Perniagaan
$85.3K
Khidmat Pelanggan
$35.7K
Penganalisis Kewangan
$40.1K
Sumber Manusia
$54K
Jurubank Pelaburan
$45.5K
Pemasaran
$73.3K
Jurutera Mekanikal
$92.6K
Pereka Produk
$101K
Pengurus Program
$144K
Jualan
$137K
Penganalisis Keselamatan Siber
$71.4K
Arkitek Penyelesaian
$34.5K
Jumlah Ganjaran
$58.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at ANZ is Pengurus Kejuruteraan Perisian with a yearly total compensation of $164,797. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ANZ is $76,239.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ANZ

