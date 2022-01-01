Direktori Syarikat
Pinterest Gaji

Gaji Pinterest berkisar dari $16,080 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $1,154,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Pinterest. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025

$160K

Jurutera Perisian
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Pengurus Produk
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Pereka Produk
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Pereka UX

Jualan
Median $204K

Pengurus Akaun

Pengurus Program Teknikal
Median $265K
Penganalisis Data
Median $300K
Penganalisis Kewangan
Median $152K
Pengurus Projek
Median $156K
Penyelidik UX
Median $275K
Operasi Perniagaan
Median $213K
Penganalisis Perniagaan
Median $152K
Pengurus Sains Data
Median $525K
Pemasaran
Median $261K
Pengurus Program
Median $174K
Sumber Manusia
Median $160K
Akauntan
$715K

Akauntan Teknikal

Pengurus Operasi Perniagaan
$176K
Pembangunan Perniagaan
$157K
Ketua Kakitangan
$211K
Pembangunan Korporat
$896K
Khidmat Pelanggan
$56.5K
Pereka Grafik
$196K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$55.2K
Undang-undang
$117K
Operasi Pemasaran
$16.1K
Pengurus Rakan Kongsi
$91.6K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$249K
Perekrut
$76.2K
Jurutera Jualan
$219K
Jumlah Ganjaran
$283K
Kapitalis Ventura
$159K
Jadual Vesting

50%

THN 1

33%

THN 2

17%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Pinterest, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 17% diperoleh dalam 3rd-THN (4.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pinterest, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pinterest, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Pinterest ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the M18 level dengan jumlah pampasan tahunan $1,154,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pinterest ialah $248,750.

