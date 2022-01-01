Dropbox Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Dropbox berkisar dari $85,576 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $884,238 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi.

$160K

Jurutera Perisian
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Keselamatan

Pereka Produk
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Pereka Interaksi

Pereka UX

Pengurus Produk
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Saintis Data
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Pemasaran
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Pengurus Program Teknikal
IC3 $253K
IC4 $314K
Perekrut
IC3 $154K
IC4 $212K
Penyelidik UX
Median $240K
Pengurus Reka Bentuk Produk
Median $426K
Pengurus Program
Median $157K
Jualan
Median $180K
Arkitek Penyelesaian
Median $171K

Arkitek Data

Arkitek Keselamatan Awan

Pembantu Pentadbiran
$104K
Operasi Perniagaan
$191K
Pengurus Operasi Perniagaan
$151K
Penganalisis Perniagaan
$198K
Pembangunan Perniagaan
$428K
Ketua Kakitangan
$111K
Pembangunan Korporat
$134K
Khidmat Pelanggan
$85.6K
Penganalisis Data
$197K
Pengurus Sains Data
$667K
Penganalisis Kewangan
$96.5K
Pereka Grafik
$222K
Jurutera Perkakasan
$308K
Sumber Manusia
$343K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$145K
Undang-undang
$196K
Operasi Pemasaran
$180K
Pengurus Rakan Kongsi
$98.6K
Jurutera Jualan
$365K
Penganalisis Keselamatan Siber
$319K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Dropbox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

