Dropbox Gaji

Gaji Dropbox berkisar dari $85,576 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $884,238 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Dropbox . Dikemas kini terakhir: 9/10/2025