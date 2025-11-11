Direktori Syarikat
ANZ
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Data

ANZ Jurutera Data Gaji

Pakej pampasan Jurutera Data median in Australia di ANZ berjumlah A$127K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Jumlah setahun
A$127K
Tahap
L4
Asas
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Data di ANZ in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$184,123. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ANZ untuk peranan Jurutera Data in Australia ialah A$123,878.

