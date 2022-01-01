Direktori Syarikat
Airbnb Gaji

Gaji Airbnb berkisar dari $33,473 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $836,108 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Airbnb. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

Logo Airbnb

$57K

Jurutera Perisian
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Jurutera Android

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Saintis Data
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Pengurus Produk
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Pereka Produk
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Pereka UX

Pengurus Kejuruteraan Perisian
M1 $602K
M2 $765K
Perekrut
G8 $189K
G9 $209K

Perekrut Teknikal

Pengurus Program Teknikal
L5 $349K
L6 $499K
Penganalisis Kewangan
Median $301K
Pengurus Projek
Median $200K
Pemasaran
Median $300K
Pengurus Program
Median $330K
Penganalisis Perniagaan
Median $33.5K
Penganalisis Data
Median $157K
Undang-undang
Median $275K

Penasihat Undang-undang

Jualan
Median $100K
Pengurus Sains Data
Median $620K
Pembantu Pentadbiran
Median $155K
Pembangunan Perniagaan
Median $130K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $230K
Penyelidik UX
Median $340K
Akauntan
$190K

Akauntan Teknikal

Operasi Perniagaan
$349K
Pengurus Operasi Perniagaan
$267K
Penulis Salinan
$246K
Sumber Manusia
$126K
Operasi Pemasaran
$367K
Jurutera Mekanikal
$295K
Operasi Insan
$402K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$348K
Operasi Hasil
$266K
Jurutera Jualan
$71.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$117K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

35%

THN 1

30%

THN 2

20%

THN 3

15%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airbnb, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 35% diperoleh dalam 1st-THN (8.75% suku tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 2nd-THN (7.50% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (5.00% suku tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (3.75% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airbnb, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airbnb, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Airbnb ialah Jurutera Perisian at the G11 level dengan jumlah pampasan tahunan $836,108. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Airbnb ialah $301,000.

Sumber Lain