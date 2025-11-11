Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perisian Backend in Australia di ANZ berkisar dari A$109K seyear untuk Junior Software Engineer hingga A$187K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Australia berjumlah A$135K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Junior Software Engineer
(Tahap Permulaan)
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di ANZ?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di ANZ in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$187,515. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ANZ untuk peranan Jurutera Perisian Backend in Australia ialah A$133,653.

