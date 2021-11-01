Bendrovių katalogas
Travelers Atlyginimai

Travelers atlyginimas svyruoja nuo $51,299 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $281,585 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Travelers. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $135K
Aktuaras
Median $143K

Produkto vadovas
Median $163K
Projektų vadovas
Median $155K
Draudimo rizikos vertintojas
Median $121K
Pardavimai
Median $132K
Produkto dizaineris
Median $96K
Buhalteris
$86.6K
Verslo analitikas
$86.9K
Klientų aptarnavimas
$84K
Klientų aptarnavimo operacijos
$64.3K
Duomenų analitikas
$95.5K
Duomenų mokslo vadovas
$179K
Finansų analitikas
$51.3K
Geologijos inžinierius
$79.6K
Grafikos dizaineris
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$282K
Sprendimų architektas
$261K

Data Architect

Techninių programų vadovas
$129K
Rizikos kapitalo investuotojas
$98.5K
DUK

Didžiausią atlyginimą Travelers gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $281,585. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Travelers yra $129,350.

