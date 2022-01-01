CoStar Group Atlyginimai

Bendrovių katalogas
CoStar Group atlyginimas svyruoja nuo $60,000 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $241,200 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų CoStar Group. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

DevOps inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produkto dizaineris
Median $105K

UX dizaineris

Produkto vadovas
Median $130K
Klientų aptarnavimas
Median $60K
Rinkodara
Median $82K
Verslo analitikas
$197K
Verslo plėtra
$134K
Duomenų analitikas
$144K
Finansų analitikas
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Rinkodaros operacijos
$61.6K
Pardavimai
$149K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $230K
Techninių programų vadovas
$241K
Rizikos kapitalo investuotojas
$114K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

CoStar Group kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes CoStar Group on Techninių programų vadovas at the Common Range Average level aastase kogutasuga $241,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CoStar Group keskmine aastane kogutasu on $132,000.

