Morgan Stanley
Morgan Stenlis Atlyginimai

Morgan Stanley atlyginimas svyruoja nuo $21,750 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $399,990 Techninės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Morgan Stenlis. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Investicijų banko specialistas
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Verslo analitikas
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Duomenų mokslininkas
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kiekybinės analizės tyrinėtojas

Finansų analitikas
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produkto vadovas
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektų vadovas
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Verslo operacijos
Median $66.8K
Techninių programų vadovas
Median $191K
Buhalteris
Median $115K

Technical Accountant

Pardavimai
Median $150K
Sprendimų architektas
Median $265K

Data Architect

Žmogiškieji ištekliai
Median $160K
Teisiniai reikalai
Median $187K
Rizikos kapitalo investuotojas
Median $120K

Specialistas

Analitikas

Rinkodara
Median $120K
Administracijos asistentas
$99.5K
Verslo operacijų vadovas
$296K
Verslo plėtra
$92.5K
Klientų aptarnavimas
$50.1K
Klientų sėkmė
$49.2K
Duomenų analitikas
$58.6K
Techninės įrangos inžinierius
$400K
Valdymo konsultantas
Median $60K
Rinkodaros operacijos
$63.5K
Produkto dizaino vadovas
$129K
Programų vadovas
$196K
Personalo specialistas
$161K
Reguliavimo reikalai
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX tyrinėtojas
$99.5K
Didžiausią atlyginimą Morgan Stanley gauna Techninės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $399,990. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Morgan Stanley yra $128,175.

Kiti ištekliai