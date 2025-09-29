Bendrovių katalogas
Sequoia
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Rizikos kapitalo investuotojas

  • Visi Rizikos kapitalo investuotojas atlyginimai

Sequoia Rizikos kapitalo investuotojas Atlyginimai

Vidutinė Rizikos kapitalo investuotojas bendra kompensacija in United States Sequoia įmonėje svyruoja nuo $296K iki $420K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sequoia bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$336K - $398K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$296K$336K$398K$420K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Rizikos kapitalo investuotojas pateikimų įmonėje Sequoia kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Sequoia?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Rizikos kapitalo investuotojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Sequoia in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $419,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sequoia Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in United States yra $295,650.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Sequoia

Susijusios bendrovės

  • Databricks
  • Lyft
  • Apple
  • Netflix
  • Dropbox
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai