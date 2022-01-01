Snap Atlyginimai

Snap atlyginimas svyruoja nuo $61,215 bendros metinės kompensacijos Pasitikėjimas ir saugumas žemiausiame taške iki $1,472,985 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Snap. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Full-Stack programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
Saugumo programinės įrangos inžinierius
Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius
Tyrimų mokslininkas
100%
METAI 1
Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
METAI 1
33%
METAI 2
13%
METAI 3
Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)
13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)
Monthly vesting, no 1 year cliff
