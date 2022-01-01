Bendrovių katalogas
Snap
Snap Atlyginimai

Snap atlyginimas svyruoja nuo $61,215 bendros metinės kompensacijos Pasitikėjimas ir saugumas žemiausiame taške iki $1,472,985 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Snap. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Duomenų mokslininkas
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produkto vadovas
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Techninių programų vadovas
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Pardavimai
Median $235K

Klientų vadovas

Sąskaitų vadovas

Produkto dizaineris
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX dizaineris

Personalo specialistas
L3 $146K
L4 $162K

Techninis personalo specialistas

Rinkodara
L3 $182K
L4 $251K

Produkto rinkodaros vadovas

Programų vadovas
Median $260K
Buhalteris
Median $150K

Techninis buhalteris

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $165K
Mechanikos inžinierius
Median $352K
Verslo analitikas
$90.5K
Verslo plėtra
$304K
Klientų aptarnavimo operacijos
$79.9K
Duomenų analitikas
$144K
Duomenų mokslo vadovas
$302K
Finansų analitikas
$234K
Techninės įrangos inžinierius
$144K
Teisiniai reikalai
$120K
Valdymo konsultantas
$377K
Rinkodaros operacijos
$176K
Optikos inžinierius
$527K
Partnerių vadovas
$643K
Produkto dizaino vadovas
$570K
Projektų vadovas
$98K
Kibernetinio saugumo analitikas
$159K
Pasitikėjimas ir saugumas
$61.2K
Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.33% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.77% kas mėnesį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.77% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

METAI 1

33%

METAI 2

13%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Snap kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 54% teisės įgyjamos 1st-METAI (4.50% kas mėnesį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.75% kas mėnesį)

  • 13% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.08% kas mėnesį)

Monthly vesting, no 1 year cliff

DUK

Didžiausią atlyginimą Snap gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the L8 level su metine bendra kompensacija $1,472,985. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Snap yra $302,575.

