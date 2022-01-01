Bendrovių katalogas
Airbnb

Airbnb Atlyginimai

Airbnb atlyginimas svyruoja nuo $33,473 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $836,108 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Airbnb. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

Airbnb logotipas

$57K

Programinės įrangos inžinierius
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android inžinierius

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Duomenų mokslininkas
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produkto vadovas
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Produkto dizaineris
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M1 $602K
M2 $765K
Personalo specialistas
G8 $189K
G9 $209K

Techninis personalo specialistas

Techninių programų vadovas
L5 $349K
L6 $499K
Finansų analitikas
Median $301K
Projektų vadovas
Median $200K
Rinkodara
Median $300K
Programų vadovas
Median $330K
Verslo analitikas
Median $33.5K
Duomenų analitikas
Median $157K
Teisiniai reikalai
Median $275K

Teisės konsultantas

Pardavimai
Median $100K
Duomenų mokslo vadovas
Median $620K
Administracijos asistentas
Median $155K
Verslo plėtra
Median $130K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $230K
UX tyrinėtojas
Median $340K
Buhalteris
$190K

Techninis buhalteris

Verslo operacijos
$349K
Verslo operacijų vadovas
$267K
Reklamos tekstų rašytojas
$246K
Žmogiškieji ištekliai
$126K
Rinkodaros operacijos
$367K
Mechanikos inžinierius
$295K
Žmonių operacijos
$402K
Produkto dizaino vadovas
$348K
Pajamų operacijos
$266K
Pardavimų inžinierius
$71.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$117K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

35%

METAI 1

30%

METAI 2

20%

METAI 3

15%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Airbnb kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 35% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.75% kas ketvirtį)

  • 30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (7.50% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.75% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Airbnb kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Airbnb kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Airbnb gauna Programinės įrangos inžinierius at the G11 level su metine bendra kompensacija $836,108. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Airbnb yra $301,000.

Kiti ištekliai