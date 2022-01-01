Directory delle Aziende
Roblox
Roblox Stipendi

L'intervallo di stipendi di Roblox va da $19,386 in compensazione totale all'anno per un Grafinis dizaineris all'estremità inferiore a $1,200,556 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Roblox. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Atrankos specialistas
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Techninis verbavimo specialistas

Produkto dizaineris
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX dizaineris

Duomenų mokslininkas
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finansų analitikas
Median $185K
Marketingas
Median $260K
Administracinis asistentas
$141K
Verslo analitikas
$161K
Duomenų mokslo vadovas
$564K
Grafinis dizaineris
$19.4K
Žmogiškieji ištekliai
$281K
Informacinių technologijų specialistas
$275K
Produkto dizaino vadovas
$467K
Programų vadovas
$296K
Kibernetinio saugumo analitikas
$318K
Techninis programų vadovas
$274K
Techninis rašytojas
$191K
Pasitikėjimas ir saugumas
$228K
Rizikos kapitalo investuotojas
$653K
Calendario di Vesting

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In Roblox, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 33% si matura nel 1st-ANNO (8.25% trimestrale)

  • 33% si matura nel 2nd-ANNO (8.25% trimestrale)

  • 33% si matura nel 3rd-ANNO (8.25% trimestrale)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Roblox, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Roblox è Programų inžinierius at the TD1 level con una compensazione totale annuale di $1,200,556. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Roblox è di $332,693.

