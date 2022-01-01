Coinbase Atlyginimai

Coinbase atlyginimas svyruoja nuo $69,345 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $1,186,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Coinbase. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025
100%
METAI 1
Coinbase kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Coinbase kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
