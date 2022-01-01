Bendrovių katalogas
Coinbase
Coinbase Atlyginimai

Coinbase atlyginimas svyruoja nuo $69,345 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $1,186,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Coinbase. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Kriptografijos inžinierius

Produkto vadovas
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produkto dizaineris
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Sąveikos dizaineris

UX dizaineris

Duomenų mokslininkas
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Techninių programų vadovas
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M6 $560K
M7 $772K
Kibernetinio saugumo analitikas
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Žmogiškieji ištekliai
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Rinkodara
IC5 $200K
IC6 $270K

Produkto rinkodaros vadovas

Programų vadovas
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektų vadovas
IC5 $213K
IC6 $346K
Finansų analitikas
Median $214K
Duomenų analitikas
Median $175K
Verslo plėtra
Median $477K
Teisiniai reikalai
Median $526K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $240K
Duomenų mokslo vadovas
Median $380K
Administracijos asistentas
$143K
Verslo operacijos
$200K
Verslo analitikas
$263K
Klientų aptarnavimas
$69.3K
Klientų aptarnavimo operacijos
$135K
Klientų sėkmė
$352K
Valdymo konsultantas
$335K
Rinkodaros operacijos
$550K
Personalo specialistas
$228K
Pardavimai
$213K
Sprendimų architektas
$219K

Duomenų architektas

Cloud Security Architect

UX tyrinėtojas
Median $262K
Neranda savo pareigų?

Neranda savo pareigų?


Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Coinbase kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Coinbase kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Coinbase gauna Programinės įrangos inžinierius at the IC8 level su metine bendra kompensacija $1,186,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Coinbase yra $268,745.

Kiti ištekliai