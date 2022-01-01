Bendrovių katalogas
Okta
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Okta Atlyginimai

Okta atlyginimas svyruoja nuo $66,000 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $868,333 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Okta. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produkto vadovas
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Rinkodara
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produkto rinkodaros vadovas

Pardavimų inžinierius
Median $200K
Pardavimai
Median $195K
Sprendimų architektas
Median $213K

Debesų saugumo architektas

Techninių programų vadovas
Median $220K
Produkto dizaineris
Median $143K

UX dizaineris

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $185K
Verslo operacijos
Median $240K
Verslo analitikas
Median $257K
Klientų aptarnavimas
Median $150K
Programų vadovas
Median $249K
Personalo specialistas
Median $166K
Administracijos asistentas
Median $66K
Buhalteris
$310K

Techninis buhalteris

Verslo operacijų vadovas
$210K
Verslo plėtra
$76.5K
Štabo vadovas
$169K
Klientų sėkmė
$149K
Duomenų analitikas
$213K
Duomenų mokslininkas
$206K
Finansų analitikas
$221K
Žmogiškieji ištekliai
$184K
Teisiniai reikalai
$214K
Kibernetinio saugumo analitikas
$145K
Techninis kliento vadybininkas
$141K
Techninis rašytojas
Median $144K
UX tyrinėtojas
$118K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

33.4%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Okta kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.4% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.40% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

No cliff

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Okta kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

No cliff

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Okta gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Sr. Director level su metine bendra kompensacija $868,333. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Okta yra $213,060.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Okta

Susijusios bendrovės

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai