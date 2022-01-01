Tvilijas Atlyginimai

Twilio atlyginimas svyruoja nuo $25,870 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $623,924 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Tvilijas. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Twilio kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
