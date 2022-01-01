Bendrovių katalogas
Twilio
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Tvilijas Atlyginimai

Twilio atlyginimas svyruoja nuo $25,870 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $623,924 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Tvilijas. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Pardavimai
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Klientų vadovas

Produkto dizaineris
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX dizaineris

Personalo specialistas
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Rinkodara
L3 $145K
L4 $241K
Duomenų analitikas
Median $142K
Pardavimų inžinierius
Median $256K
Duomenų mokslininkas
Median $303K
Finansų analitikas
Median $170K
Produkto dizaino vadovas
Median $225K
Programų vadovas
Median $189K
Verslo analitikas
Median $150K
Klientų aptarnavimas
Median $96K
Projektų vadovas
Median $248K
Buhalteris
$103K

Technical Accountant

Administracijos asistentas
$175K
Verslo operacijos
$272K
Verslo operacijų vadovas
$304K
Verslo plėtra
$246K
Štabo vadovas
$195K
Klientų aptarnavimo operacijos
$220K
Klientų sėkmė
$75.3K
Duomenų mokslo vadovas
$89.1K
Žmogiškieji ištekliai
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Teisiniai reikalai
$151K
Rinkodaros operacijos
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Sprendimų architektas
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Techninių programų vadovas
$179K
Techninis rašytojas
$238K
UX tyrinėtojas
$126K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Twilio kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Twilio kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Twilio kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Twilio gauna Programinės įrangos inžinierius at the IC6 level su metine bendra kompensacija $623,924. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Twilio yra $220,710.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Twilio

Susijusios bendrovės

  • 8x8
  • Salesforce
  • Palantir
  • Okta
  • MongoDB
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai