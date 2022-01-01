Bendrovių katalogas
Palantir Atlyginimai

Palantir atlyginimas svyruoja nuo $77,113 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $408,000 Informacinių technologijų (IT) specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Palantir. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/26/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $255K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Išdėstymo programinės įrangos inžinierius

Verslo plėtra
Median $150K
Techninių programų vadovas
Median $205K

Produkto vadovas
Median $200K
Sprendimų architektas
Median $177K
Duomenų mokslininkas
Median $183K
Produkto dizaineris
Median $175K
Programų vadovas
Median $180K
Projektų vadovas
Median $150K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $300K
Buhalteris
$126K

Techninis buhalteris

Administracijos asistentas
$77.1K
Verslo operacijos
$241K
Verslo analitikas
$141K
Korporacijų plėtra
$132K
Žmogiškieji ištekliai
$104K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$408K
Teisiniai reikalai
$255K
Valdymo konsultantas
$164K
Rinkodara
$134K
Produkto dizaino vadovas
$302K
Personalo specialistas
$165K
Pardavimai
$137K
Pardavimų inžinierius
$147K
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Palantir kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Palantir kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Palantir kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

El puesto con mayor salario reportado en Palantir es Informacinių technologijų (IT) specialistas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $408,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palantir es $170,357.

Kiti ištekliai