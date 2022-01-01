Splunk Atlyginimai

Splunk atlyginimas svyruoja nuo $51,822 bendros metinės kompensacijos Pardavimų inžinierius žemiausiame taške iki $733,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Splunk. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025
Splunk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
Splunk kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
