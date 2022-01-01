Bendrovių katalogas
Splunk Atlyginimai

Splunk atlyginimas svyruoja nuo $51,822 bendros metinės kompensacijos Pardavimų inžinierius žemiausiame taške iki $733,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Splunk. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Produkto vadovas
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Pardavimai
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produkto dizaineris
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX dizaineris

Sprendimų architektas
P4 $229K
P5 $282K

Duomenų architektas

Cloud Security Architect

Duomenų mokslininkas
Median $265K
Rinkodara
P2 $106K
P5 $268K
Techninių programų vadovas
Median $224K
Finansų analitikas
Median $145K
Programų vadovas
Median $170K
Pardavimų inžinierius
Median $51.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $157K
Personalo specialistas
Median $141K
Techninis rašytojas
Median $145K
Projektų vadovas
Median $156K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $425K
Buhalteris
$252K

Techninis buhalteris

Verslo operacijų vadovas
$147K
Verslo analitikas
Median $161K
Verslo plėtra
$63.3K
Štabo vadovas
$371K
Klientų aptarnavimas
$229K
Duomenų analitikas
$167K
Žmogiškieji ištekliai
$249K
Valdymo konsultantas
$153K
Rinkodaros operacijos
$162K
Produkto dizaino vadovas
$481K
Pajamų operacijos
$200K
Bendras atlygis
$241K
UX tyrinėtojas
$129K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Splunk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Splunk kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Splunk gauna Produkto vadovas at the P7 level su metine bendra kompensacija $733,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Splunk yra $227,427.

Kiti ištekliai