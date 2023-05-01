Bendrovių katalogas
Monarch Tractor Atlyginimai

Monarch Tractor atlyginimas svyruoja nuo $125,625 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $260,295 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Monarch Tractor. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Techninių programų vadovas
Median $168K
Mechanikos inžinierius
$143K
Produkto vadovas
$144K

Programinės įrangos inžinierius
$126K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$260K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Monarch Tractor gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $260,295. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Monarch Tractor yra $144,218.

Kiti ištekliai