Pinterest Atlyginimai

Pinterest atlyginimas svyruoja nuo $16,080 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $1,154,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Pinterest. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/26/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produkto vadovas
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produkto dizaineris
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX dizaineris

Pardavimai
Median $204K

Sąskaitų vadovas

Techninių programų vadovas
Median $265K
Duomenų analitikas
Median $300K
Finansų analitikas
Median $152K
Projektų vadovas
Median $156K
UX tyrinėtojas
Median $275K
Verslo operacijos
Median $213K
Verslo analitikas
Median $152K
Duomenų mokslo vadovas
Median $525K
Rinkodara
Median $261K
Programų vadovas
Median $174K
Žmogiškieji ištekliai
Median $160K
Buhalteris
$715K

Techninis buhalteris

Verslo operacijų vadovas
$176K
Verslo plėtra
$157K
Štabo vadovas
$211K
Korporacijų plėtra
$896K
Klientų aptarnavimas
$56.5K
Grafikos dizaineris
$196K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$55.2K
Teisiniai reikalai
$117K
Rinkodaros operacijos
$16.1K
Partnerių vadovas
$91.6K
Produkto dizaino vadovas
$249K
Personalo specialistas
$76.2K
Pardavimų inžinierius
$219K
Bendras atlygis
$283K
Rizikos kapitalo investuotojas
$159K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

50%

METAI 1

33%

METAI 2

17%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Pinterest kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 17% teisės įgyjamos 3rd-METAI (4.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pinterest kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pinterest kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

