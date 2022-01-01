Bendrovių katalogas
Dropbox
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Dropbox Atlyginimai

Dropbox atlyginimas svyruoja nuo $85,576 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $884,238 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Dropbox. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Sąveikos dizaineris

UX dizaineris

Produkto vadovas
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Duomenų mokslininkas
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Rinkodara
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Techninių programų vadovas
IC3 $253K
IC4 $314K
Personalo specialistas
IC3 $154K
IC4 $212K
UX tyrinėtojas
Median $240K
Produkto dizaino vadovas
Median $426K
Programų vadovas
Median $157K
Pardavimai
Median $180K
Sprendimų architektas
Median $171K

Duomenų architektas

Debesų saugumo architektas

Administracijos asistentas
$104K
Verslo operacijos
$191K
Verslo operacijų vadovas
$151K
Verslo analitikas
$198K
Verslo plėtra
$428K
Štabo vadovas
$111K
Korporacijų plėtra
$134K
Klientų aptarnavimas
$85.6K
Duomenų analitikas
$197K
Duomenų mokslo vadovas
$667K
Finansų analitikas
$96.5K
Grafikos dizaineris
$222K
Techninės įrangos inžinierius
$308K
Žmogiškieji ištekliai
$343K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$145K
Teisiniai reikalai
$196K
Rinkodaros operacijos
$180K
Partnerių vadovas
$98.6K
Pardavimų inžinierius
$365K
Kibernetinio saugumo analitikas
$319K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Dropbox kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Den højest betalte rolle rapporteret hos Dropbox er Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the M6 level med en årlig samlet kompensation på $884,238. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dropbox er $242,822.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Dropbox

Susijusios bendrovės

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai