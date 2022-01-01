Bendrovių katalogas
Kaseya
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Kaseya Atlyginimai

Kaseya atlyginimas svyruoja nuo $40,778 bendros metinės kompensacijos Sprendimų architektas žemiausiame taške iki $105,440 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Kaseya. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Pardavimai
Median $80K

Sąskaitų vadovas

Produkto vadovas
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Klientų aptarnavimas
$42.2K
Žmogiškieji ištekliai
$88.2K
Valdymo konsultantas
$96.6K
Produkto dizaineris
$95.5K
Projektų vadovas
$71.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$78.3K
Sprendimų architektas
$40.8K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Kaseya gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $105,440. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kaseya yra $78,290.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Kaseya

Susijusios bendrovės

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai