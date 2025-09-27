Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Poland Kaseya įmonėje svyruoja nuo PLN 255K per year Software Engineer 2 lygiui iki PLN 291K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Poland paketo suma yra PLN 265K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kaseya bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą