Kaseya Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Poland Kaseya įmonėje svyruoja nuo PLN 255K per year Software Engineer 2 lygiui iki PLN 291K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Poland paketo suma yra PLN 265K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kaseya bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
(Pradedančiojo lygis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Kaseya?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Kaseya in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 327,642. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kaseya Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 274,918.

