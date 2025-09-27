Pardavimai kompensacija in United States Kaseya įmonėje sudaro $136K per year Senior Sales lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $80K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kaseya bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
