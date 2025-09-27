Bendrovių katalogas
Kaseya Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Poland Kaseya įmonėje svyruoja nuo PLN 244K iki PLN 346K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kaseya bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 276K - PLN 314K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 244KPLN 276KPLN 314KPLN 346K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

PLN 603K

Kokie yra karjeros lygiai Kaseya?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Kaseya in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 346,181. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kaseya Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Poland yra PLN 243,500.

