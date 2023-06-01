Bendrovių katalogas
Jane Technologies
Jane Technologies Atlyginimai

Jane Technologies atlyginimas svyruoja nuo $160,800 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $266,325 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Jane Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
$161K
Produkto vadovas
$266K
Programinės įrangos inžinierius
$209K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$174K
DUK

The highest paying role reported at Jane Technologies is Produkto vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $266,325. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jane Technologies is $191,157.

