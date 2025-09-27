Bendrovių katalogas
Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Canada Jane Technologies įmonėje svyruoja nuo CA$198K iki CA$281K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jane Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$225K - CA$266K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Kokie yra karjeros lygiai Jane Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Jane Technologies in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$280,833. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Jane Technologies Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Canada yra CA$197,804.

