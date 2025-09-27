Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Canada Jane Technologies įmonėje svyruoja nuo CA$198K iki CA$281K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jane Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!