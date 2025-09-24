Bendrovių katalogas
Element Fleet Management
Element Fleet Management Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Canada Element Fleet Management įmonėje svyruoja nuo CA$160K iki CA$218K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Element Fleet Management bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$171K - CA$206K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$160KCA$171KCA$206KCA$218K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Kokie yra karjeros lygiai Element Fleet Management?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Element Fleet Management in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$217,685. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Element Fleet Management Duomenų mokslininkas pozicijai in Canada yra CA$159,511.

