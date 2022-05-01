Bendrovių katalogas
Chronograph
Chronograph Atlyginimai

Chronograph atlyginimas svyruoja nuo $59,700 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $208,950 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Chronograph. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $140K
Verslo analitikas
$61.2K
Finansų analitikas
$59.7K

Produkto vadovas
$209K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Chronograph gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $208,950. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chronograph yra $100,600.

