Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Capital One įmonėje svyruoja nuo $139K per year Associate Software Eng lygiui iki $476K per year Senior Distinguished Eng lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $151K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
iOS inžinierius
Mobilių programėlių inžinierius
Frontend programinės įrangos inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
Saugumo programinės įrangos inžinierius
Mokslinių tyrimų specialistas