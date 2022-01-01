Capital One Atlyginimai

Capital One atlyginimas svyruoja nuo $46,000 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $523,333 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Capital One. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025
iOS inžinierius
Mobiliosios programinės įrangos inžinierius
Frontend programinės įrangos inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Full-Stack programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
Saugumo programinės įrangos inžinierius
Tyrimų mokslininkas
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.