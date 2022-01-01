Bendrovių katalogas
Capital One Atlyginimai

Capital One atlyginimas svyruoja nuo $46,000 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $523,333 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Capital One. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS inžinierius

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Produkto vadovas
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Verslo analitikas
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Duomenų analitikas
Median $120K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Duomenų mokslininkas
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektų vadovas
Median $110K
Produkto dizaineris
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX dizaineris

Mobilųjų aplikacijų dizaineris

Finansų analitikas
Median $120K

Rizikos analitikas

Sukčiavimo analitikas

Duomenų mokslo vadovas
Median $251K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $175K

Technologijų rizikos analitikas

Žmogiškieji ištekliai
Median $110K
Techninių programų vadovas
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Personalo specialistas
Median $120K
Sprendimų architektas
Median $265K

Duomenų architektas

Cloud Security Architect

Rizikos kapitalo investuotojas
Median $152K

Vyriausiasis specialistas

Specialistas

Štabo vadovas
Median $150K
Pardavimai
Median $184K
Buhalteris
Median $100K

Techninis buhalteris

Valdymo konsultantas
Median $118K
Verslo operacijos
Median $177K
Klientų aptarnavimas
Median $46K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $158K
Rinkodara
Median $77.3K
Programų vadovas
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX tyrinėtojas
Median $133K
Verslo operacijų vadovas
Median $90.5K
Investicijų banko specialistas
Median $110K
Verslo plėtra
Median $136K
Rinkodaros operacijos
Median $96K
Administracijos asistentas
$65.5K
Korporacijų plėtra
$166K
Klientų sėkmė
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafikos dizaineris
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
Options

Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Capital One gauna Produkto vadovas at the Vice President level su metine bendra kompensacija $523,333. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capital One yra $149,509.

