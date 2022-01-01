Directory delle Aziende
Blackstone
Blackstone Stipendi

L'intervallo di stipendi di Blackstone va da $40,903 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $300,000 per un Rizikos kapitalo investuotojas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Blackstone. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Programų inžinierius
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Finansų analitikas
Median $110K
Rizikos kapitalo investuotojas
Median $300K

Asocijuotas

Analitikas

Duomenų mokslininkas
Median $150K
Produkto vadovas
Median $155K
Duomenų analitikas
Median $135K
Verslo analitikas
$40.9K
Verslo plėtra
$133K
Klientų sėkmė
$109K
Informacinių technologijų specialistas
$139K
Investicijų bankininkas
$168K
Teisinis
$219K
Marketingas
$199K
Projektų vadovas
$48K
Kibernetinio saugumo analitikas
$136K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$207K
Sprendimų architektas
$60.6K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Blackstone è Rizikos kapitalo investuotojas con una compensazione totale annuale di $300,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Blackstone è di $146,731.

Altre risorse