Produkto dizaineris kompensacija in United States Capital One įmonėje svyruoja nuo $109K per year Associate Product Designer lygiui iki $144K per year Principal Associate lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $129K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
