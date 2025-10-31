Bendrovių katalogas
Capital One
Capital One Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara kompensacijos in Canada paketo suma Capital One įmonėje yra CA$107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$107K
Lygis
Senior Associate
Bazinis
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$9K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Capital One?
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
Options

Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Capital One in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$108,119. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capital One Rinkodara pozicijai in Canada yra CA$100,881.

