Capital One Klientų sėkmė Atlyginimai

Vidutinė Klientų sėkmė bendra kompensacija in United States Capital One įmonėje svyruoja nuo $153K iki $209K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$164K - $198K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$153K$164K$198K$209K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
Options

Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų sėkmė pozicijai Capital One in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $208,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capital One Klientų sėkmė pozicijai in United States yra $153,000.

